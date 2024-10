L’Aquila, Giunta: ok a Dip per parcheggio all’ex Caserma Rossi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Muove i primi passi l’iter per la realizzazione del parcheggio nell’ex Caserma Rossi.Nella seduta odierna la giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la riconversione e la rifunzionalizzazione di spazi localizzati a ridosso del centro storico e del polo scolastico di Colle Sapone – Circa 300 i posti auto previsti nell’area, destinata ad ospitare anche un hub per i bus turistici e postazioni per la ricarica di veicoli elettrici e superfici con verde attrezzato – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di un’operazione che ha un quadro economico complessivo di 4,7 milioni di euro, di cui 3,1 di lavori – aggiunge la nota pubblicata. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore le Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis – Questo intervento rientra in una strategia complessiva destinata a dotare la citt? di spazi adeguati in grado di garantire risposte alle richieste di cittadini, residenti, automobilisti e commercianti – precisa la nota online. Una visione in cui ? parte integrante anche l’altro progetto che stiamo portando avanti, quello del parcheggio su Viale della Croce Rossa”.“Obiettivo dell’amministrazione ? quello di migliorare la gestione del traffico e facilitare l’accesso alle zone urbane e commerciali, riducendo la congestione stradale e migliorando la mobilit? verso il centro storico cittadino, sia per la nostra comunit? sia per i turisti – precisa il comunicato. – concludono sindaco e assessore- Una maggiore accessibilit? si traduce in una fruizione pi? efficiente dei servizi locali e delle infrastrutture, supportando le attivit? economiche, commerciali e turistiche della zona”.

