L’Aquila, Giunta: ok a mercatino di Natale su Corso Vittorio Emanuele II

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Tornano il mercatino di Natale in centro storico, dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, lungo Corso Vittorio Emanuele II.L’iniziativa, su cui ha espresso parere favorevole la giunta comunale, ? della Fiva Confcommercio che curer? l’allestimento di 16 casette in legno di colore bianco – arricchite da ghirlande, luci e decorazioni – destinate alla vendita di prodotti tipici, di artigianato e di articoli da regalo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Obiettivo dell’Amministrazione di incentivare la comunit? a vivere nel periodo natalizio la nostra citt?, valorizzandone ulteriormente l’immagine anche sotto il profilo turistico – – ha dichiarato il vicesindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele – Per questo sosteniamo convintamente la proposta di Fiva Confcommercio che, oltre a contribuire a questo scopo, impreziosir? il centro storico in uno dei periodi pi? suggestivi dell’anno come quello delle festivit? legate al Natale”.“Ringrazio l’amministrazione per il supporto fornito al nostro progetto, la cui finalit? ? quella di contribuire a rivitalizzare il centro storico e le sue attivit? commerciali – – ha dichiarato il presidente di Fiva Confcommercio, Alberto Capretti – Quest’anno saranno presenti pi? espositori e con allestimenti ancor pi? curati rispetto all’edizione dello scorso anno in cui, comunque, abbiamo riscontrato un grande apprezzamento da parte di cittadini e turisti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it