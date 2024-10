L’Aquila, Giunta: ok a progetto per riparazione Palazzo Marrelli a Piazza Palazzo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Via libera dalla giunta comunale al progetto esecutivo per i lavori di riparazione, miglioramento sismico e completa ristrutturazione con recupero urbanistico e funzionale dell’aggregato edilizio denominato “Palazzo Marrelli”, di propriet? dell’Azienda di Servizi alla Persona Asp n. 1 L’Aquila (ex Ipab). A darne notizia ? l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis: “L’immobile ? stato gravemente danneggiato dal sisma 2009. Il progetto prevede il consolidamento e il restauro di tutte le strutture recuperabili e ancora presenti (come le murature, le volte o le coperture originarie), e la ricostruzione di quelle mancanti”.Come sottolineato dall’assessore “l’aggregato si compone di quattro livelli: il livello zero, dove sino dalla data del terremoto erano sono presenti principalmente destinazioni commerciali, il primo livello dove sono localizzate destinazioni commerciali e residenze, il secondo livello dove sono individuate residenze e uffici privati e il terzo livello dove sono localizzate residenze, uffici privati e il sottotetto”.“L’ipotesi progettuale dell’Asp Il progetto prevede la completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’aggregato compreso tra via Cavour e via Marrelli con spazi espositivi, locali direzionali e commerciali di varie dimensioni al piano terra, spazi per attrezzature collettive (aule studio e polivalenti), direzionali e residenziali tipo co-housing per assistenza straordinaria per senza fissa dimora, assistenza a minori in condizioni di vulnerabilit?, accoglienza per giovani universitari a basso reddito familiare, ai piani superiori – – conclude l’assessore – Con questo intervento si andr? a completare un quadrante in cui insistono la sede municipale di Palazzo Margherita e l’aggregato in cui sono compresi l’ex sede della biblioteca ‘Tommasi’ e della Provincia dell’Aquila dove sono in corso i lavori di ristrutturazione post sisma”.

