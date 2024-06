L’Aquila, Gran Sasso: riapre tratto del sentiero del Centenario chiuso a maggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Torna fruibile per escursionisti e amanti della montagna il tratto di competenza del Comune dell’Aquila, da Vado di Corno e Vado di Pioverano, del sentiero del Centenario sul Gran Sasso, chiuso al traffico pedonale dal 23 maggio scorso – riporta testualmente l’articolo online. ? quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.La riapertura al pubblico ? stata possibile a seguito di una relazione tecnica effettuate da personale specializzato, in cui ? riportato che il sentiero “non presenta difficolt? di tipo alpinistico e quindi non ha tratti attrezzati con cavi in acciaio o qualsivoglia materiale, pu? essere percorso da qualsiasi escursionista con una base minima di allenamento, infatti, ? consigliato come una delle prime escursioni da effettuare prima di affrontare itinerari impegnativi del gruppo del Gran Sasso”.

