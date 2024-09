L’Aquila, Gran Sasso: rischio valanghe, consegnati i lavori di messa in sicurezza dell’area “Vena Rossa”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Consegnati i lavori per la realizzazione degli interventi di difesa dal rischio valanghivo nell’area denominata “Vena Rossa” a Fonte Cerreto, sul Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Le attivit?, affidate a un’azienda specializzata del settore e che prevedono l’installazione di barriere fermaneve e paravalanghe, avranno una durata di circa quattro mesi, con operai e materiali che verranno trasportati attraverso l’utilizzo di elicotteri. 1,6 milioni il costo complessivo dell’operazione: si tratta di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) erogate dalla Regione Abruzzo al Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Con questo piano d’interventi – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta – verr? messa in sicurezza una zona della nostra montagna di particolare pregio ambientale, perch? inserita all’interno del Parco Gran Sasso Monti della Laga, e strategicamente importante sotto il profilo economico in considerazione della presenza di strutture turistico ricettive”. “A gennaio 2017 – spiega il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – proprio in localit? Vena Rossa fu registrata una slavina che trascin? a valle vegetazione e alberi – Un’altra valanga si verific?, sempre nello stesso punto, a met? degli anni sessanta – si legge sul sito web ufficiale. Grazie all’impegno di Comune e Regione ? ora possibile realizzare opere attese da tempo dalla comunit?, operatori e amanti della montagna”.

