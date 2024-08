L’Aquila, Gran Sasso: sottoscritto accordo Comune-Asbuc Assergi per terreni gravati da uso civico

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sottoscritto questa mattina, da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dal presidente dell’Amministrazione Separata Beni Usi civici di Assergi, Luca Scarcia, un accordo tra Comune dell’Aquila e Amministrazione separata Beni Usi Civici di Assergi (Asbuc) relativo al canone di occupazione di una serie di terreni situati sulla montagna aquilana sui quali insistono attivit? ricettive nonch? la funivia e gli impianti di risalita della stazione sciistica – Presenti anche il consigliere comunale con delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, e Lanfranco Massimi, componente dell’Asbuc di Assergi.In base all’addendum il Comune dell’Aquila verser? 300mila euro per le annualit? 2023 e 2024 mentre ? fissata in 150mila euro la quota del canone annuo che sar? corrisposto dal 2025 all’Asbuc. Previsto, inoltre, un investimento da 1 milione di euro in interventi che verranno condivisi con l’Amministrazione separata e calati nel Piano triennale delle Opere pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Agli inizi di luglio era stata la giunta comunale a dare il via libera ad un atto che sana una lacuna lasciata aperta dal 2010. All’epoca Asbuc e Comune raggiunsero un accordo per la concessione, a quest’ultimo, di terreni gravati di uso civico per 99 anni in cambio di un canone che non ? mai stato versato – Questa firma mette il punto a un decennio di discussioni, interlocuzioni mai giunte a una definizione e a dispute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A beneficiarne sar?, soprattutto, la nostra montagna e il suo comprensorio e per questo il mio ringraziamento va a chi ha lavorato affinch? si potesse arrivare a questo momento, dai funzionari ai tecnici del Comune e dell’Asbuc, al suo presidente, – che a lungo si sono confrontati per trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti in causa -, sino al consigliere Faccia che su questo tema ha fornito un prezioso supporto senza risparmiarsi in tempo ed energie per la sua concretizzazione” ha dichiarato il sindaco Biondi.“Si tratta di un bellissimo esempio di collaborazione tra Amministrazioni che hanno come obiettivo comune la tutela del bene e del bello collettivo e dei diritti della comunit?. Asbuc e Comune hanno gi? dimostrato di saper lavorare in piena concordia: prova ne sono la valorizzazione e l’illuminazione delle mura del borgo di Assergi, per la quale il Comune ha contribuito ai lavori di realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? una bella giornata, storica, per la citt? ed il Gran Sasso” ha aggiunto il consigliere Faccia –

