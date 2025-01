L’Aquila, Gruppo scout L’Aquila 3 partecipa al progetto “Sulle strade di don Peppe Diana”, Biondi: “crediamo nella cultura della legalità e coinvolgeremo i ragazzi al Premio Borsellino”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato, oggi pomeriggio, i ragazzi del gruppo scout L’Aquila 3 – Clan Stelutis Alpinis Giorgio Fogola – che hanno trascorso due giorni nella Casa don Diana di Casal di Principe, in provincia di Caserta, immobile confiscato alla camorra oggi adibito a centro sociale di formazione culturale – si apprende dalla nota stampa. L’incontro si ? svolto a Palazzo Margherita, sede della municipalit?, alla presenza di Leo Nodari, presidente dell’associazione Societ? Civile e tra i fondatori del Premio nazionale Borsellino che si svolge all’Aquila da due anni, insieme ai capi scout del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. Don Peppe Diana, assassinato nel 1994 con cinque colpi di pistola all’et? di 35 anni, proprio nella chiesa della sua parrocchia a Casal di Principe, era l’assistente spirituale dell’Agesci, l’Associazione guide e scouts cattolici italiani che ha promosso l’iniziativa “Sulle strade di don Peppe Diana” cui hanno partecipato gli aquilani.“Ringrazio Carlotta, Dario e Francesco, Alessio, Angelo e Stefania che ci hanno raccontato la loro esperienza a Casal di Principe dopo aver vissuto in prima persona l’importanza della cultura della legalit? e del contrasto alla criminalit? organizzata, dopo che hanno toccato con mano cosa significhi trasferire esperienze e condividerle, su tematiche di cruciale importanza per la crescita nella giustizia della nostra Nazione – Valori in cui crediamo profondamente come amministrazione e che cerchiamo di diffondere con costanza tra i giovanissimi anche con le tante iniziative legate al Premio nazionale Paolo Borsellino” ha commentato il sindaco Biondi che, insieme a Nodari, ha concordato con i ragazzi modalit? di collaborazione nelle prossime iniziative del Premio – recita il testo pubblicato online.

