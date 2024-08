L’Aquila, Istituzione nuovo servizio navetta centro storico festivo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilit? Sostenibile comunica che, a partire da domenica 4 agosto, sar? attivo un nuovo servizio navetta Centro Storico di AMA; in conformit? alla Deliberazione di Giunta n.143 del 29 marzo 2024, che prevede un generale riordino della mobilit? urbana, sar? ampliato l’attuale servizio navetta Centro Storico con l’aggiunta di corse dedicate nei giorni festivi.Il servizio, a pagamento con tariffazione ordinaria, sar? attivo dalle 9:10 alle 19:50, con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti, e seguir? l’itinerario della navetta Centro Storico, con capolinea presso il Terminal Bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio e fermate in Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Piazza Palazzo, Via Panfilo Tedeschi, Fontana luminosa, Via Strinella – si apprende dal portale web ufficiale. Sono utilizzabili tutti i titoli di viaggio ordinari di AMA (biglietto orario, giornaliero e abbonamenti) acquistabili online dal sito dell’Azienda o direttamente da smartphone utilizzando l’app AMA L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. ? possibile acquistare i titoli di viaggio all’Info Point della Fontana Luminosa e presso i punti vendita autorizzati.Per maggiori informazioni su orari e percorso, visitare il sito dell’Azienda Mobilit? Aquilana all’indirizzo https://www.ama – si legge sul sito web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/

