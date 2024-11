L’Aquila, le prossime sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Consiglio comunale e commissioni consiliari, le prossime sedute Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 18 novembre, alle 9, in prima convocazione, nella sala consiliare “Tullio De Rubeis” della residenza municipale di Palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – All’ordine del giorno, alcune delibere riguardante la ricostruzione, l’acquisizione al patrimonio comunale di aree e definizioni urbanistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare, l’Aula sar? chiamata a regolarizzare la cessione volontaria, parte dei proprietari, dei terreni su cui ? stato realizzato il villaggio map di Poggio Santa Maria e l’acquisizione delle aree, previo accordo con i proprietari, occupate per l’intervento di ripristino della scuola dell’infanzia “Beccia” di Arischia – viene evidenziato sul sito web. Tre i permessi per costruire in deroga che saranno esaminati dal Consiglio – Uno riguarda la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato nella frazione di Bazzano, l’altro un edificio a Pianola e il terzo un consorzio nel centro storico della citt?, tra via Sallustio e via Sassa – si apprende dal portale web ufficiale. Altre proposte di provvedimento sono invece riferite alla riclassificazione di alcune aree a Sassa Scalo, alla riqualificazione di un immobile a Palombaia di Sassa con trasformazione parziale in attivit? agrituristica e all’approvazione del progetto, con il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga, per la riparazione e il miglioramento sismico dell’edificio ex Ipab compreso tra via Marrelli, via Sallustio, via Cavour e piazza Palazzo, di propriet? dell’Azienda servizi alla persona 1 dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. All’ordine del giorno anche tre interrogazioni – aggiunge la nota pubblicata. Una riguarda le funzioni attribuite all’Asm per il controllo e l’accertamento degli illeciti amministrativi in materia di rifiuti urbani (Paolo Romano, L’Aquila Nuova), l’altra la nomina a scavalco del comandante della polizia municipale (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione) e la terza la sede della Rai in una prestigiosa struttura del centro storico (prima firmataria Stefania Pezzopane, Pd), nonch? l’interpellanza sull’archivio della delegazione comunale di Bagno (primo firmatario, Massimo Scimia, il Passo possibile).Tre gli ordini del giorno: declassamento dell’ufficio delle Dogane dell’Aquila (Romano e altri); Sostegno alla proposta di legge sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identit? di genere-disegno di legge Zan (Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa) e concessione di un Riconoscimento della Municipalit? a Radio Valleverde-Radio L’Aquila 1 nella persona di Gioacchino D’Annibale, fondatore, proprietario e direttore dell’emittente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prevista anche una mozione sull’operazione strade sicure per L’Aquila (Padovani e Verini).L’ordine del giorno completo della seduta di luned? ? allegato – La terza commissione consiliare, Politiche sociali, culturali e formative, torner? a riunirsi domani, gioved? 14 novembre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, per proseguire la discussione sugli interventi del Comune in tema di contrasto alla povert?. Ne d? notizia il presidente, Fabio Frullo – La prima commissione, Programmazione e Bilancio, terr? invece una seduta marted? 3 dicembre, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, per affrontare il tema delle sedi degli uffici comunali e degli affitti passivi – precisa la nota online. Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.Le due riunioni si terranno nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita –

