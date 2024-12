L’Aquila, Mobilità: Giuliani, “Bus notturno attivo, un’opportunità in più per i giovani nei giorni di festa”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Siamo alle porte delle festivit? natalizie, di giornate in cui specialmente i pi? giovani avranno pi? tempo per poter vivere momenti di svago e ricreativi anche nelle ore serali – precisa la nota online. Un’opportunit? per poterne godere a pieno ? quella di utilizzare il trasporto pubblico locale grazie alle corse notturne dei bus, attivate anche quest’anno gi? dallo scorso mese di ottobre, con orari che consentono di poter uscire di casa senza ricorrere ai mezzi privati”. L’invito ? dell’assessore comunale alla Mobilit?, Paola Giuliani.“Un modo per ragazzi e ragazze, per potersi divertire in sicurezza e che garantisce maggiore serenit? anche alle loro famiglie – Il servizio ? attivo nelle giornate di gioved? (ad eccezione di gioved? 26 dicembre, Santo Stefano) e sabato, ma sar? svolto regolarmente durante il periodo natalizio grazie alla collaborazione con Ama, al cui personale va il mio ringraziamento”.Si ricorda che il servizio bus notturno ? a pagamento (biglietto o abbonamento) ed ? organizzato secondo i seguenti itinerari:? ORE 21:30 Pontepeschio-Bv.Genzano-Bv.Pagliare-Sassa-sottopasso-Sassa scalo-Costarelle-Cese-Preturo-Coppito 3-Coppito-S.P.33-S.S.80-Via Fleming-Cansatessa-A.Arischia- Madonna di Pettino-Via Amiternum-Piccinini-Corrado IV (Mc Donald 22:00)-Beato Cesidio-Confalonieri-Cianfarano-Via Volta- Torrione-Viale Gran Sasso-Via Strinella-Terminal Bus.ORE 23:30 Terminal Bus-Via Strinella-Viale Gran Sasso-TorrionE-Via Volta-Cianfarano-Confalonieri -Piccinini-Corrado IV (Mc Donald 23:45)-Cesidio-Paolucci-Via Amiternum-Madonna Pettino-A.Arischia-Cansatessa-Via Fleming-S.S.80-S.P.33-Coppito-Coppito 3-Preturo-Cese-CostarellE-Sassa Scalo-sottopasso-Ex sc. medie-Sassa-Bv. pagliare-Bv.genzano;? ORE 00:40 VialE Gran Sasso- Via Strinella-Terminal (00:45)-CrispI-S.S.17-Via Collevernesco-Sant’elia 2-Case Bazzano-Via Fioretta-Via dell’Industria-UfficI giudiziari-Via Onna-Via Evangelista-Paganica 2-Paganica Piazza – Tempera-Str.Bandiera-Terminal bus;? ORE 01:30 Terminal bus-Via Strinella-Viale Gran Sasso-Torrione-Via Volta-Cianfarano-Confalonieri –PiccininI-Corrado IV (Mc Donald 01:45)-Cesidio-Paolucci-Via Amiternum-Madonna Pettino-A.Arischia-Cansatessa-Via Fleming-S.S.80-S.P.33-Coppito-Coppito 3-Preturo-Cese-Costarelle-Sassa scalo-Sottopasso-Ex sc. medie-Sassa-Bv. pagliare-Bv.genzano – recita il testo pubblicato online.

