L’Aquila, Mobilità: navetta centro storico, da lunedì 13 fermata in Piazza Fontesecco

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Mobilit? del Comune dell’Aquila annuncia l’istituzione di una nuova fermata a richiesta per il servizio di trasporto gratuito navetta centro storico – recita il testo pubblicato online. La fermata sar? operativa a partire da luned? 13 gennaio e sar? collocata in Piazza Fontesecco – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, causa avvio dei lavori alle infrastrutture dei sottoservizi che interesseranno via XX Settembre – nel tratto compreso tra via Fontesecco e via Persichetti – si comunica la soppressione temporanea della fermata via XX Settembre Fontesecco lato centro; al fine di ridurre il disagio per l’utenza, sempre a partire da luned? 13 gennaio, verr? istituita una nuova fermata su via XX Settembre all’altezza del civico 95 Galleria City Center. Per ulteriori informazioni ? possibile consultare il sito ufficiale di AMA S.p.A. www.ama – viene evidenziato sul sito web. laquila – it

