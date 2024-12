L’Aquila, Mobilità: nuovi hub parcheggi per persone con disabilità in centro storico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il settore Mobilit? del Comune dell’Aquila e l’assessore alla Mobilit? Paola Giuliani rendono noto che a seguito di una ricognizione della dotazione complessiva degli stalli riservati alle persone con disabilit? e di un approfondito confronto con il Coordinamento Associazioni disabili sono state individuate le priorit? d’intervento per migliorare l’accessibilit? e la fruibilit? del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Gli interventi, definiti con apposita ordinanza della Polizia Municipale, hanno portato alla creazione di tre hub di sosta situati in prossimit? dell’area pedonale del centro storico: Piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), Largo Pischedda e Corso Federico II, nei pressi dell’ex Grand Hotel.Inoltre ? stato realizzato un nuovo stallo in Viale Rendina, attiguo all’area del parco giochi.Si ringrazia l’assessore alla Viabilit? e Pm Laura Cucchiarella, il Comando PM, il Disabilty manager e il Servizio segnaletica del Comune dell’Aquila per l’indispensabile supporto che ha consentito di completare gli interventi in tempi rapidi, contribuendo in modo determinante alla creazione di nuovi spazi, accessibili e inclusivi.Il confronto con i diretti interessati ha permesso di soddisfare le loro legittime aspettative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un dialogo proficuo che, alla luce dei positivi risultati, continuer? anche in futuro – riporta testualmente l’articolo online.

