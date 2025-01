L’Aquila, Nota dei gruppi consiliari di opposizione sul tema sicurezza

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Il tema della sicurezza non ? n? di destra n? di sinistra e va trattato seriamente, con un approccio scevro dalle strumentalizzazioni politiche che abbiamo visto declinate sia a livello nazionale che locale”. ? quanto si legge in una nota congiunta dei consiglieri dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La solidariet? per quanto accaduto alle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi ? dovuta e massima, ma c’? bisogno di discutere della protezione dei cittadini e comprendere quali sono le reali esigenze di chi ? chiamato a garantirla: occorre ascoltare e non accettare passivamente proposte calate dall’alto – Se realmente si vuole affrontare la questione da un punto di vista locale come ha fatto Fratelli d’Italia con l’ordine del giorno di oggi, ? opportuno, prima di approvare qualsiasi atto in Consiglio comunale, convocare una riunione della III Commissione consiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In quella sede sar? possibile audire i rappresentanti dei sindacati delle Forze di Polizia, comprendere le loro necessit? e formulare proposte serie in grado di coniugare le aspettative della comunit? e le necessit? degli operatori”.

