L’Aquila, Notte bianca città Territorio: attivato servizio bus navetta

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione dell’iniziativa “Notte bianca della citt? territorio”, prevista per domani, venerd? 5 luglio, il Comune dell’Aquila, in collaborazione con Ama, ha predisposto un servizio di bus navetta per consentire l’afflusso dei partecipanti, per i quali saranno riservati parcheggi gratuiti in zone appositamente individuate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio inizier? a partire dalle ore 18:30 sino alle ore 3:00 con una frequenza di circa 15/20 minuti a corsa – Le aree individuate per la sosta nel territorio del comune dell’Aquila sono:Il capolinea della navetta ? localizzato nei pressi del supermercato Coop nel situato nel comune di Scoppito – aggiunge testualmente l’articolo online. Bus servizio navetta, inoltre, partiranno anche dal centro storico con il seguente itinerario:Terminal Collemaggio – Via Strinella – Viale Gran Sasso – Viale della Croce Rossa – Viale Corrado IV – SS80 – SS17 – Coppito (piazza) – Preturo – capolinea supermercato Coop.Previste due corse in andata (20:30 e 22) e due per il ritorno (1:00 e 2:30)

