L’Aquila, Notte Bianca città Territorio: Vittorini, Persichetti, Tirabassi “Straordinario successo di pubblico”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Anche questa seconda edizione della Notte Bianca della citt? territorio ha fatto registrare uno straordinario apprezzamento da parte del pubblico, con le performance di artisti di fama nazionale e internazionale come Skin e Fargetta, famiglie e cittadini desiderosi di vivere una serata di intrattenimento e condivisione del senso di comunit?” – cos? i consiglieri comunali al Comune dell’Aquila Katia Persichetti e Livio Vittorini consiglieri eAmedeo Tirabassi Vice Sindaco di Scoppito all’indomani dell’edizione 2.0 della Notte Bianca della Citt? Territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Ringraziamo il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e Scoppito Loreto Lombardi, per aver contribuito alla realizzazione di un evento che mancava e che si sta affermando come un appuntamento fisso e atteso dell’estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un sincero ringraziamento va poi a tutti coloro che hanno fornito il loro sostegno e impegno nell’organizzazione e ai tanti amministratori, nazionali e locali, che hanno partecipato a dimostrazione di come eventi del genere contribuiscano a rinsaldare il solido legame esistente tra il capoluogo e il suo territorio””E’ stata una serata riuscitissima – concludono i tre amministratori – se la prima edizione ? stata quella dell’esperimento, questa ? stata quella della conferma – si apprende dal portale web ufficiale. Volevamo un evento che unisse la citt? e il territorio e la risposta che abbiamo avuto ? la dimostrazione di essere riusciti nell’intento – recita il testo pubblicato online. Sport (tra i momenti pi? emozionanti la premiazione degli eroi dello scudetto dell’Aquila rugby del 1994 con tanto di proiezione della meta di Gerber sui maxischermi) cultura, giochi e il nostro Mammut a fare da cornice alla serata musicale dove, la scelta di una qualit? artistica degli ospiti cos? elevata, ? stato un segno tangibile di come vogliamo migliorarci ogni anno sempre di pi?” concludono Persichetti, Vittorini e Tirabassi.

