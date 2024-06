L’Aquila, Parcheggi centro storico: De Santis: “Area sosta da 150 posti auto in Viale della Croce Rossa, parte Conferenza dei servizi”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Abbiamo indetto questa mattina la Conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo parcheggio a ridosso delle mura di Viale della Croce Rossa”. A dare l’annuncio ? l’assessore con delega all’Urbanistica, Francesco De Santis.“Con l’avvio dell’iter procedurale e amministrativo inizia a decorrere il termine di 90 giorni entro i quali tutte le pubbliche amministrazioni e portatori di interessi verranno riuniti intorno a un tavolo per discutere su un progetto importante per l’intera comunit?. – spiega l’assessore – L’ipotesi progettuale prevede un impianto di risalita meccanizzato, 150 posti auto e 10 per camper oltre un’area in cui prevedere la sosta per bus navetta verso la Fontana Luminosa e due piccoli manufatti destinati ad attivit? di supporto per la gestione del parcheggio – recita il testo pubblicato online. “Come amministrazione stiamo procedendo in maniera determinata e rapida per dotare la citt? di un’infrastruttura strategica a servizio di residenti e cittadini, oltre che di studenti e turisti – – infine, sono costanti i contatti con il ministero delle Infrastrutture, guidato dal Vice Premier Matteo Salvini, per garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua completezza”.

