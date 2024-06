L’Aquila, Patrimonio: ex scuola materna Campanella dall’Ater al Comune, Vittorini “Fondi per recupero immobile ci sono, confronto con i residenti per la sua finalità”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Il recupero dell’ex scuola materna Tommaso Campanella, in localit? di Santa Barbara, ? a un punto di svolta – ? stato uno dei primi impegni assunti della mia presidenza e finalmente l’iter procedurale e amministrativo sta per terminare”.A dichiararlo ? il presidente della I Commissione Programmazione e Bilancio, Livio Vittorini, al termine della riunione dell’organismo consiliare che ha dato il via libera all’accordo di permuta di immobili tra il Comune e l’Ater dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Grazie a questa intesa – spiega il presidente – l’Ente comunale acquisisce nel proprio patrimonio una serie di immobili, tra cui l’ex materna Campanella, mentre all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale vengono ceduti degli alloggi che il Comune ha ‘ereditato’ dalle procedure dell’abitazione equivalente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il solo valore della permuta del plesso precedentemente adibito a scuola per l’infanzia ? di oltre 700 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un altro immobile, invece, ? situato nel quartiere del Torrione, ed in quel caso il valore della permuta supera il mezzo milione di euro”.“Per il recupero, attraverso l’abbattimento e la ricostruzione, dell’ex scuola materna c’? a disposizione una somma pari a 1,4 milioni a valere su fondi Cipess. La destinazione finale della struttura sar? condivisa con i residenti e i cittadini che abitano in quella zona della citt? attraverso incontri e assemblee pubbliche perch? saranno loro i primi fruitori di una realt? che sar?, comunque, a servizio della comunit? aquilana”.

