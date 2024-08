L’Aquila, Perdonanza 2024: è la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, l’autorità di governo presente al rito di apertura della Porta Santa in rappresentanza del Governo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sar? la Ministra per la famiglia, la natalit? e le pari opportunit?, Eugenia Roccella, l’autorit? di governo che parteciper? il prossimo 28 agosto alle iniziative legate al rito di apertura della Porta Santa in occasione della 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana – La Ministra rappresenter? il governo e scorter?, insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, la Dama del corteo storico recante l’astuccio della Bolla emanata nel 1294 da Papa Celestino V, esposta all’interno della Basilica di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo lieti che a rappresentare il Governo, che ringraziamo della costante attenzione, in uno dei momenti pi? identitari della comunit?, sia la ministra Roccella, impegnata nel dicastero per la famiglia, la natalit? e le pari opportunit?, da sempre partecipe del percorso di rinascita delle nostre aree interne, legata affettuosamente all’Aquila e presente nei nostri momenti pi? importanti – precisa il comunicato. Grazie agli obiettivi inanellati in questi ultimi anni, dal riconoscimento Unesco alla visita del Santo Padre fino alla proclamazione dell’Aquila quale Capitale italiana della Cultura 2026, la Perdonanza ha finalmente superato i confini locali riconfermando l’unicit? di un rito che si ripete da 730 anni” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Sono contenta e onorata di rappresentare in una giornata cos? significativa un governo che crede fortemente nell’Aquila e nelle aree interne dell’Appennino, scrigno di passato, di presente e di futuro”, ha dichiarato la Ministra Ministra per la famiglia, la natalit? e le pari opportunit?, Eugenia Roccella – “In una citt? che giorno dopo giorno rinasce sempre pi? bella e vitale, la Perdonanza Celestiniana ? segno di fratellanza e di comunit?, che quest’anno peraltro tende la mano e ci accompagna al Giubileo del 2025. L’impegno affinch? questi territori possano essere sempre di pi? un simbolo e un avamposto di rinascita demografica, socio-economica e culturale trae da momenti come questo una nuova linfa – si apprende dal portale web ufficiale. La Perdonanza ? davvero una sorgente di ricchezza spirituale e sociale per chi vi partecipa e per tutta la comunit?”, ha concluso la Ministra Roccella – viene evidenziato sul sito web.

