L’Aquila, Perdonanza Celestiniana 730ma edizione: domani chiusura della Porta Santa e Corteo di rientro, il 30 agosto giornata conclusiva delle manifestazioni con il concerto dei Pooh

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sar? chiusa domani, gioved? 29 agosto, la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio cui seguir? il corteo di rientro della Bolla del Perdono di Papa Celestino V. Oggi, 28 agosto, il Corteo della Bolla si recher? da Palazzo Margherita a Collemaggio – Intanto, questa mattina, il prezioso documento ? stato prelevato dalla Banca d’Italia, dove ? custodito, affinch? sia esposto nelle prossime 24 ore, unica volta in un anno, nella Basilica – si legge sul sito web ufficiale. Alle ore 18, sar? celebrata la Santa Messa stazionale e dopo, ai vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verr? aperta la Porta Santa – La celebrazione liturgica si terr? all’interno della Basilica e sar? preceduta dalla lettura, all’esterno, della Bolla del Perdono da parte del sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi. Dopo la lettura della Bolla, l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Monsignor Antonio D’Angelo legger? il capitolo della Bolla di Papa Francesco “Spes non confundit” per l’indizione del Giubileo 20 25, in cui vengono citati la Perdonanza e San Celestino V. La Santa Messa delle 18, concelebrata dai Vescovi di Abruzzo e Molise con il cardinale Petrocchi, verr? trasmessa in diretta da Vatican News. Il sindaco, inoltre, legger? un saluto al cardinale, che ha concluso il suo ministero di Ordinario all’Aquila – Al termine della liturgia si terr? il rito di apertura della Porta Santa – Domani 29 agosto alle 18, sempre nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, si svolger? la Santa Messa stazionale, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Monsignor Antonio D’Angelo – aggiunge testualmente l’articolo online. La liturgia sar? animata dal Coro Diocesano San Massimo con la direzione del maestro Emanuele Castellano – riporta testualmente l’articolo online. Al termine, lo stesso Arcivescovo e il sindaco, procederanno alla chiusura della Porta Santa – Ultimato il rito, il primo cittadino proclamer? la chiusura della Perdonanza 2024 e verr? spento il braciere acceso lo scorso 23 agosto con il Fuoco del Morrone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Subito dopo partir? il corteo di rientro della Bolla del Perdono, con il gonfalone della citt? dell’Aquila, i rappresentanti della Municipalit? e i gruppi storici che accompagneranno il sindaco, le Dame della Bolla e della Croce (Michela Carnicelli e Francesca Alfonsetti) e il Giovin Signore (Manuel De Libero) dalla Basilica di Collemaggio fino alla sede municipale di Palazzo Margherita a Piazza Palazzo, passando per viale Collemaggio, viale Francesco Crispi, corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, corso Principe Umberto – A conclusione delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale, venerd? 30 agosto, al Teatro del Perdono di Collemaggio, ci sar? il concerto dei Pooh.

