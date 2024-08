L’Aquila, Perdonanza in periferia: attivato servizio di bus navetta gratuito

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione dell’iniziativa “Perdonanza in periferia”, inserito nel cartellone di appuntamenti della 730? edizione della Perdonanza celestiniana, il settore Mobilit? del Comune dell’Aquila comunica che per le serate di oggi, 20 agosto, del 21 e 22 agosto verr? attivato un servizio di bus navetta, gratuito, con partenza da Piazza Battaglione degli Alpini e arrivo a Piazza D’Armi (fermata in corrispondenza dell’area mercato su Viale Corrado IV) con corse alle 19:00, 21:00 e 22:00 e ritorno da Piazza D’Armi alle ore 1:00, 1:30 e 2:00.Il bus navetta, da 50 posti, sar? riconoscibile da un’apposita locandina affissa sul mezzo – recita il testo pubblicato online.

