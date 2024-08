L’Aquila, Perdonanza per tutti, all’insegna dell’innovazione. Domani iniziativa con gli anziani del CSA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani, sabato 24 agosto, alle ore 10,30, presso la sede del CSA, il Centro Servizi Anziani del Comune dell’Aquila in via Capo Croce n. 1, il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, consegner? agli ospiti della struttura, quarantadue in tutto, un gadget particolare e innovativo che consentir? loro di vivere la festa della Perdonanza nonostante non possano partecipare fisicamente – si apprende dalla nota stampa. All’incontro parteciperanno anche l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, l’amministratore Daniela Bafile, il direttore Andrea Di Biase – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

