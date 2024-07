L’Aquila, Politiche giovanili: pubblicato l’avviso per selezioni di proposte progettuali per la gestione del Centro Informagiovani

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Settore Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere rende noto che in data 03/07/2024 ? stato pubblicato sull’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente “l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca e selezione di proposte progettuali per la gestione del Centro Informagiovani del Comune dell’Aquila a valere sul fondo comunale riservato alle Politiche Giovanili 2024/2025”. Il seguente avviso ? rivolto a Istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione professionale, organizzazioni produttive e di impresa, associazioni sportive imprese private ed Enti del Terzo Settore che abbiano obiettivi statutari in linea con le finalit? del bando, per la selezione di proposte di intervento a valere sul predetto Fondo – Si fa presente che il termine ultimo per l’invio delle domande, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – postecert.it ? fissato per giorni 15 a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

