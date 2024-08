L’Aquila, Polizia Municipale: in arrivo nuovo dirigente comandante Celani

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sar? Patrizia Celani il nuovo dirigente comandante della Polizia municipale dell’Aquila – A seguito di un’apposita convenzione, approvata dalla giunta nella seduta odierna, tra Comune dell’Aquila e Comune di Ascoli Piceno, dove ricopre il ruolo di comandante della Polizia locale, Celani potr? svolgere le medesime funzioni presso il Comando di Pm del capoluogo abruzzese attraverso l’istituto dello scavalco amministrativo – recita il testo pubblicato online. Spetter? ora ai due enti comunali sottoscrivere l’intesa a seguito della quale Celani potr? prendere servizio anche all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “Con questo provvedimento poniamo fine ad una serie di lunghi contenziosi – – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alla Pm, Laura Cucchiarella – Con il nuovo contratto collettivo dei dirigenti degli enti locali del 16 luglio scorso ? consentito il cosiddetto ‘scavalco’ anche per le figure dirigenziali – precisa il comunicato. Il nostro Comune ? tra i primi in Italia ad applicare tale istituto”. “Con l’occasione, per?, sottolineiamo la necessit? di una modifica alla legge regionale 42 del 2013, con cui viene regolato proprio il ruolo del Comandante della Polizia municipale, secondo la quale tale incarico pu? essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di una disposizione che limita pesantemente l’autonomia organizzativa dei comuni, contrasta con norme nazionali ed ? di difficile applicazione in moltissimi comuni abruzzesi, specialmente quelli pi? piccoli – precisa il comunicato. Vecchie regole regionali tutelano interessi particolari ma non quelli della collettivit?: proprio su questo tema ? stato pi? volte invocato un confronto con i sindaci delle principali realt? urbane abruzzesi” concludono sindaco e assessore –

