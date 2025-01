L’Aquila, Premio “Città per il Verde”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila premiata con il premio “La citt? per il verde” L’Aquila figura tra i protagonisti della 25esima edizione del premio “La Citt? per il verde”, uno dei pi? importanti riconoscimenti italiani nel settore della cura e valorizzazione del verde urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. “La citt? – ha spiegato l’assessore con delega alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta – si ? distinta nella categoria dei Comuni oltre i 50.000 abitanti, confermando il proprio impegno nella promozione della sostenibilit? ambientale e nella tutela degli spazi verdi”. Il premio, organizzato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, ? assegnato ogni anno a Comuni, enti pubblici, strutture private con finalit? pubblica e associazioni di volontariato che si distinguono per interventi significativi nella gestione e valorizzazione del verde urbano – recita il testo pubblicato online. “L’Aquila – ha aggiunto l’assessore – ? stata selezionata grazie alla sua capacit? di coniugare innovazione e tradizione nella progettazione e manutenzione degli spazi verdi, favorendo la partecipazione della comunit? e la tutela dell’ambiente”.La cerimonia di consegna del Premio avr? luogo venerd? 21 febbraio 2025 presso l’importante fiera professionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio Myplant & Garden di Milano –

