L’Aquila, Premio letterario Gioacchino Volpe: i nomi dei vincitori. Cerimonia di premiazione il 16 febbraio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La giuria del Premio letterario Gioacchino Volpe, presieduta dall’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta e composta da Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, dal giornalista Bruno Vespa e dall’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito ha decretato i nomi dei vincitori della prima edizione del Premio letterario intitolato allo storico Gioacchino Volpe – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa ? stata promossa dal Comune dell’Aquila con lo scopo di contribuire a riscoprire e mantenere vivo il ricordo dello storico e politico italiano della frazione aquilana di Paganica e mettere in luce altre due importanti personalit?, anch’esse nate nel capoluogo abruzzese, che hanno avuto una rilevanza nel mondo della divulgazione storico-politica e del giornalismo come Panfilo Gentile e Stefano Vespa – Il Premio si articola in tre sezioni: il Premio Gioacchino Volpe per saggi storici, il Premio Panfilo Gentile per lavori di giornalismo politico e il Premio Stefano Vespa per giornalismo emergente su temi di sicurezza interna ed internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I vincitori di questa prima edizione della rassegna sono: Nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per il prossimo 16 febbraio – data di nascita di Gioacchino Volpe – saranno assegnati anche dei riconoscimenti alla carriera alla storica Elena Aga Rossi, a lungo docente dell’Ateneo aquilano, all’attore Giancarlo Giannini per l’interpretazione, nel 1969, di Celestino V nella trasposizione teatrale prodotta dal TSA dell’opera siloniana “L’avventura di un povero cristiano” e allo storico aquilano Walter Cavalieri per il volume realizzato, presentato in concorso, sull’eccidio dei Nove Martiri Aquilani trucidati dai nazisti nel 1943.“Ringrazio i componenti della giuria per l’importante lavoro di lettura, analisi e riflessione svolto sugli oltre trenta testi, tutti di alto profilo, pervenuti – precisa il comunicato. – ha commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – L’istituzione del Premio, oltre a rendere omaggio a una delle personalit? di spicco del nostro territorio, punta a promuovere e valorizzare l’attivit? e le opere di scrittori, giornalisti e autori impegnati che hanno contribuito in modo significativo a divulgare e approfondire la nostra storia nel panorama intellettuale nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cerimonia di premiazione di febbraio sar? una significativa tappa di avvicinamento verso L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it