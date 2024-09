L’Aquila, ReStart: da Comitato d’indirizzo ok a finanziamento per acquisto robot per laboratorio FabLab dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila.

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Via libera dal Comitato d’indirizzo ReStart allo stanziamento di risorse finalizzate all’acquisto di un macchinario di ultima generazione, presso il laboratorio FabLab dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, che conduce una serie di progetti che combinano forme artistiche convenzionali con tecniche e materiali sperimentali.A darne notizia ? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito della riunione della struttura istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di coordinare e monitorare gli interventi per lo sviluppo delle attivit? produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. 250mila euro il costo complessivo dell’operazione, di cui 190mila a valere sui fondi del programma ReStart e 60mila a carico dell’Accademia delle Belle Arti che implementer? l’offerta didattica del FabLab con un robot antropomorfo con braccio fresatore, dotato di tecnologia all’avanguardia, che assicura la massima qualit? nella modellazione tramite rimozione dei materiali solidi e tecnici, preservando la finitura superficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La tecnologia del dispositivo, unica nel suo genere, garantisce una qualit? costante durante la produzione, supportando l’operatore in tutte le fasi di preparazione e movimentazione dell’apparato attraverso l’intelligenza artificiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La fusione di cultura, tradizione e scienza con elementi tecnologici che salvaguardino le tradizioni consente la realizzazione di progetti altamente innovativi, qualificanti per l’intera citt?. – spiega il sindaco Biondi – In vista del ruolo che L’Aquila si appresta a svolgere come Capitale Italiana della Cultura 2026, l’Accademia intende consolidare e rafforzare il suo ruolo nel campo dell’alta formazione e della specializzazione in un territorio in cui la salvaguardia e il restauro del patrimonio artistico, artigianale e architettonico rappresentano elementi qualificanti del percorso di rinascita in atto nei nostri territori – precisa la nota online. Un percorso che condividiamo come Amministrazione e intendiamo sostenere convintamente”.“? una notizia che ci riempie di felicit? e per questo voglio ringraziare il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che ha creduto nell’importanza di questo progetto che render? la nostra Accademia ancora pi? competitiva, in grado di offrire ai nostri giovani una formazione all’avanguardia e al passo con i tempi – precisa la nota online. Un risultato eccezionale per il nostro istituto raggiunto grazie alla collaborazione e sinergia instaurata con l’Amministrazione comunale e alla sensibilit? dimostrata sempre nei nostri confronti” ha dichiarato Rinaldo Tordera, presidente dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “L’approvazione del progetto che l’accademia di belle arti dell’Aquila ha presentato nell’ambito del programma ReStart dimostra come la sinergia tra istituzioni, nel caso specifico il Comune dell’Aquila, il nostro istituto, coordinati dal comitato di indirizzo presso la presidenza del consiglio, possa portare a risultati straordinari che porteranno al territorio occasioni di lavoro, professionalit? e ricerca di altissimo livello – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi per aver sostenuto il progetto dimostrando un’attenzione non solo al presente ma anche al futuro – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto, infatti, rappresenta un patrimonio non solo nostro ma di tutta la citt? dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento va anche al nostro presidente Dott. Rinaldo Tordera che rappresenta per noi un anello di congiunzione fondamentale con le istituzioni del territorio e ai nostri docenti e amministrativi che hanno lavorato a questo fondamentale obiettivo” ha aggiunto il direttore dell’Accademia, Marco Brandizzi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it