L’Aquila, Riapertura Viale Ovidio: replica dell’assessore Giuliani al consigliere Tomassoni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sulla riapertura di Viale Ovidio, su cui non vi ? stato alcun annuncio ufficiale, ? necessario fornire alcune precisazioni rispetto alle confusionarie dichiarazioni del consigliere Tomassoni, foriere di polemiche evitabili se solo fossero stati preventivamente richiesti chiarimenti che non ho mai negato a fronte di richieste giunte da rappresentanti istituzionali e della comunit?.Non si comprende ove sia la confusione a cui si riferisce l’esponente di opposizione: il progetto prevede effettivamente due sensi di marcia, come ho pi? volte confermato, ma ho, altres?, precisato che al momento appare opportuno utilizzarne un solo per decongestionare il traffico e utilizzare un maggior numero di parcheggi.Il consigliere ben sa, o almeno dovrebbe sapere, che una decisione definitiva in merito verr? preso a seguito di valutazioni tecniche formulate da professionisti dell’ente e dei settori coinvolti, che potranno indicare quale potr? essere la soluzione pi? opportuna e funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci? non esclude che in futuro potranno esserci modifiche, secondo eventuali esigenze o riscontri, che certamente non possono essere valutate aprioristicamente, soprattutto in un tratto stradale chiuso al traffico veicolare da circa vent’anni, con una citt? e una mobilit? che nel frattempo sono profondamente mutati.Stupisce, pertanto, che Tomassoni invochi diktat inamovibili da parte dall’Amministrazione al posto dell’apprezzamento per l’apertura a eventuali variazioni decisionali, possibili anche a seguito di sperimentazioni o suggerimenti dei cittadini.Noi continueremo comunque su questa strada, fatta di dialogo e condivisione, anche se non compresa e apprezzata da alcuni – precisa il comunicato. Ed io continuer? a fornire risposte a chi le chieder?, senza la necessit? di ricorrere ai mass media per alzare inutili polveroni di cui, soprattutto per questioni cos? facilmente riscontrabili, non vi ? alcun bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online.

