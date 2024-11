L’Aquila, Ricostruzione e rinascita dell’Aquila su Rai Radio1, Assessore De Santis ospite di “Il pomeriggio di Radio1”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella giornata di ieri, 21 novembre, l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis ? stato ospite della trasmissione in onda su Rai Radio1 “Il pomeriggio di Radio1”, intervistato dall’inviato del programma Ivan Cardia – si apprende dal portale web ufficiale. “? stata una bella occasione – spiega l’assessore – per raccontare il racconto di ricostruzione e rinascita in corso nella nostra citt?. Un percorso su cui i media nazionali pongono una grande attenzione, rafforzata dal riconoscimento di L’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026. Un progetto che interessa la nostra citt? ma anche altri territori, tutti accomunati da una straordinaria bellezza, da potenzialit? ancora da cogliere a pieno e specificit? che meritano di essere raccontate affinch?, a oltre 15 anni dal sisma 2009, quante pi? persone vengano informate sui traguardi raggiunti e quelli futuri”.

