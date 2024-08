L’Aquila, Ricostruzione Privata: a luglio finanziate pratiche per oltre 10 milioni di euro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Nel mese di Luglio 2024 nel Settore Ricostruzione Privata sono stati rilasciati contributi definitivi per oltre 10.969.532,73 euro, relativi 10 pratiche (di cui 9 Schede Parametriche e 1 Vecchia Procedura), e contributi integrativi rilasciati su rettifica USRA per oltre 10.296,12 euro – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente al Decreto congiunto USRA/USRC n. 2 del 21/10/2022, riguardante le misure straordinarie di contenimento dell’aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata ed altre disposizioni, modifiche e integrazioni ad altri decreti vigenti in materia di indicizzazione dei costi delle lavorazioni per gli interventi di ricostruzione privata ubicati sia nei centri storici dei comuni del cratere che al di fuori di essi, sono stati rilasciati contributi integrativi del 20% per oltre 176.480,66 euro – recita il testo pubblicato online. Le pratiche che hanno comunicato l’inizio lavori nel mese di Luglio 2024 sono: “Lauretana 5”, “Via Lopardi 22-24-26”, “Consorzio 692 di via Sassa”, nel Capoluogo; “Via Rustici” a Coppito; “Via dell’Olivo 1444” a Paganica; “Parisi-Ciammetti” a San Marco; “Aggregato 1577” a Roio Poggio; “Via del Falso 1” a Collebrincioni; “San Nicola” ad Arischia – Anche in questa occasione, rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici che si occupano di tali procedimenti per il proficuo lavoro che svolgono, che determina dei risultati significativi – precisa la nota online. Altre case potranno essere ricostruite e, come si nota dall’elenco, anche stavolta emerge l’attenzione che l’amministrazione Biondi pone nei confronti delle frazioni, affinch? il completamento della ricostruzione avvenga contestualmente sia nella citt? capoluogo che nei centri del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali utili suggerimenti.

