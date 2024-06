L’Aquila, Riserva regionale delle sorgenti del Fiume Vera, installata targa in memoria di Giovanni Cialone

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Breve ma significativa cerimonia, questa mattina, presso la Riserva regionale delle sorgenti del Fiume Vera dove ? stata installata una targa in memoria di Giovanni CialoneL’architetto Cialone, prematuramente scomparso il 25 giugno 2020, ha attivamente partecipato alle attivit? di valorizzazione dell’area sino al riconoscimento giunto dalla Regione, ed ? stato componente del primo Comitato di Gestione – si apprende dalla nota stampa. All’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha partecipato l’assessore Paola Giuliani, che con il collega Fabrizio Taranta ed il settore Ambiente ha predisposto le attivit? per lo svolgimento della cerimonia, i consiglieri comunali Guglielmo Santella e Lorenzo Rotellini, parenti e amici del professionista aquilano, impegnato nel corso della sua vita a difesa dei beni culturali e ambientali.“La delibera di giunta con cui viene disposta l’apposizione della targa, proposta dal sindaco Pierluigi Biondi e approvata all’unanimit? dall’esecutivo comunale, ? il riconoscimento del concreto impegno profuso dal compianto Giovanni Cialone per la tutela e la promozione di un gioiello dal punto naturalistico del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. – ha spiegato l’assessore Giuliani – La sua passione e il suo impegno civico per la comunit? andavano dal di l? delle appartenenze politiche e partitiche”.

