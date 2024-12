L’Aquila, RITROVAMENTO CORPI ALPINISTI DISPERSI. IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“? un momento di profonda tristezza e dolore – Abbiamo vissuto questi giorni con angoscia, con lo sguardo rivolto alle cime e al cielo coltivando speranza, fino alla notizia che mai avremmo voluto ricevere – recita la nota online sul portale web ufficiale. A nome della municipalit?, e personalmente, mi unisco al lacerante dolore dei familiari di Cristian Gualdi e Luca Perazzini e a quello dei loro cari – precisa il comunicato. Ho seguito costantemente la vicenda per il tramite del consigliere delegato alle Politiche della montagna, Luigi Faccia, che ha collaborato con i soccorritori ed ? stato a stretto contatto con i familiari dei due alpinisti – aggiunge la nota pubblicata. Ringrazio la Prefettura per il monitoraggio continuo e, soprattutto, chi ha dedicato a Cristian e a Luca energia e impegno, anche in queste ore cos? particolari e a rischio della propria vita, esempio di abnegazione e sacrificio – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro cordoglio raggiunga anche il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti, e tutta la comunit? che piange i suoi figli: siamo stretti a voi”.? il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo il ritrovamento, oggi, dei due alpinisti di cui da domenica scorsa si erano perse le tracce sul Gran Sasso d’Italia –

