L’Aquila, Riunione quinta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, si riunir? mercoled? 10 luglio, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita – viene evidenziato sul sito web. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – recita il testo pubblicato online. In discussione, le problematiche relative alle iscrizioni per i servizi scolastici 2024-2025 e la prosecuzione dei lavori sull’azione di vigilanza e controllo in merito alla qualit? della mensa scolastica – viene evidenziato sul sito web.

