L’Aquila, Scomparsa della madre di Stefania Pezzopane, il cordoglio della Municipalità dell’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“A nome della Municipalit? aquilana e mio personale, esprimo profondo dispiacere per la dolorosa perdita che ha colpito Stefania Pezzopane e la sua famiglia – si legge sul sito web ufficiale. Le siamo tutti vicini in questo momento di grande tristezza: la scomparsa della madre Vilde, che l’ha accompagnata nel suo percorso di vita, dandole sempre sostegno e conforto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci auguriamo che Stefania possa trovare il coraggio e la forza di superare anche questa tragica prova, contando sull’amore incondizionato che l’ha resa la persona che ? oggi, sollevata dal ricordo della mamma, ma anche dall’affetto di sua figlia Caterina e dei suoi cari”. Questo il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per la scomparsa della madre della consigliera comunale, e gi? parlamentare, Stefania Pezzopane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “A nome dell’intero Consiglio comunale – ha aggiunto il presidente dell’Assemblea civica, Roberto Santangelo – mi unisco al dolore della collega e amica Stefania Pezzopane – si apprende dalla nota stampa. La perdita di mamma Vilde rende particolarmente tristi tutti noi, consapevoli del ruolo fondamentale che ha avuto per la crescita e i successi di Stefania”.

