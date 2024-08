L’Aquila, Scomparsa dell’ex Sindaco Antonio Centi, il cordoglio del Sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Apprendo con profonda tristezza e immenso dispiacere la scomparsa di Antonio Centi.Voglio ricordarlo non solo per essere stato mio predecessore e per la sua carriera politica difficilmente eguagliabile: primo sindaco dell’Aquila dopo la riforma che aveva introdotto l’elezione diretta del Primo Cittadino – mandato 1994-1998 –, nonch? componente della giunta comunale, consigliere comunale e consigliere regionale – Non solo per il suo ruolo di elevato spessore quale presidente dell’Anci e responsabile nazionale del turismo per conto della stessa associazione nazionale dei comuni italianiNon solo per la sua riconosciuta personalit? culturale, sfociata, tra l’altro, nella presidenza dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Voglio ricordarlo anche per le sue qualit? umane, per la signorilit? e l’affabilit? del suo comportamento, per la serenit? che ostentava nel confronto con gli altri – precisa il comunicato. Persona seria e determinata, aveva bene in mente che una delle principali risorse del nostro territorio e del nostro Paese era il turismo locale e la valorizzazione dei nostri borghi; non ? un caso che abbia ricoperto la presidenza del Comitato nazionale scientifico del club “I Borghi pi? belli d’Italia”.Ho avuto il piacere di incontrarlo in alcune occasioni e sono rammaricato di non averlo potuto avere con me nelle ultimissime cerimonie, poich? le condizioni di salute non glielo hanno consentito – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci mancher?.Alla figlia Annalisa e alla sua famiglia partecipo le pi? sentite condoglianze a nome dell’intera amministrazione comunale e mio personale, unendo il cordoglio degli Aquilani.

