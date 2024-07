L’Aquila. Scomparsa giornalista Silvio Graziosi. Il cordoglio del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“? stato un maestro per molti giornalisti, Silvio Graziosi, capo dell’Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Senza dubbio uno dei protagonisti della nascita, nel 1970, delle Regioni insieme ad altri ‘coraggiosi”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla notizia della scomparsa del giornalista – viene evidenziato sul sito web. “Proprio della Regione, ha raccontato i primi passi, ma anche i momenti pi? complessi e dolorosi – aggiunge la nota pubblicata. Silvio Graziosi ? stato il primo giornalista politico-istituzionale abruzzese, in quegli anni Settanta che videro anche la nascita dell’emittenza privata che lui individu? subito come un ottimo canale comunicazionale per la divulgazione dell’attivit? istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si deve a lui e a Guido Polidoro la nascita del Gruppo stampa regionale che raggruppava i giornalisti delle varie testate che seguivano l’attivit? del Consiglio regionale e della Regione – si apprende dalla nota stampa. Ci mancheranno la sua ironia, il suo sorriso, la sua disponibilit?, la sua professionalit?, la sua amicizia – si legge sul sito web ufficiale. Ai suoi cari, giunga il cordoglio della Municipalit? aquilana e mio personale”, conclude Biondi.

