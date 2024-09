L’Aquila, Scomparsa Romeo Ricciuti, il cordoglio del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Con Romeo Ricciuti se ne va un pezzo di storia della citt? dell’Aquila, della regione Abruzzo e anche della Nazione – Uomo di Stato che ha saputo interpretare i bisogni della sua comunit? fino ai massimi livelli delle istituzioni repubblicane, Romeo non ha mai abbandonato il profondo legame con la sua gente, facendosi interprete dei cambiamenti, a partire da quelli che vedevano trasformare la societ? agraria di cui fu a lungo punto di riferimento ed espressione”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Esprimo a nome della municipalit? e mia personale, i pi? profondi sentimenti di cordoglio, in particolare alla sua famiglia, a partire dai figli, Luca e Paola”.“Erano tempi, quelli in cui Romeo ha ricoperto i pi? importanti incarichi istituzionali, in cui la rappresentativit? aveva un suo peso e lui ha interpretato con profondo rispetto esigenze e bisogni della comunit? abruzzese, senza mai abbandonare, anche nella lunga esperienza parlamentare e in quelle di governo, il rapporto molto radicato con la sua terra – si legge sul sito web ufficiale. Sono certo che non sar? dimenticato”.

