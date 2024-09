L’Aquila, Settimana Europea della Mobilità 2024 – L’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si ? aperta oggi, luned? 16 settembre, la Settimana Europea della Mobilit? 2024.L’inaugurazione ? avvenuta alle ore 9:00 presso la Sala conferenze di Palazzo Margherita – Ai saluti istituzionali dell’Amministrazione, a nome del Sindaco e del Prefetto dell’Aquila, effettuati dall’Assessore al Turismo Ersilia Lancia, dal Vice Prefetto Ernesta D’Alessio, dall’Assessore alla Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella e dal Consigliere, con delega alla montagna, Luigi Faccia, e il Dirigente Marco Marrocco, si sono succeduti i Presidenti e i Direttori dei Parchi della Regione Abruzzo, Tommaso Navarra, Luciano Sammarone, Francesco D’Amore e Lucio Zazzara e il Dirigente della Motorizzazione Civile Abruzzo Federico Cuccolini.L’U.S.R.A., con il Titolare Salvo Provenzano, e U.S.R.C., con il delegato Enrico Bianchi, impegnati insieme al Dipartimento di Ingegneria dell’Aquila, Alessandro Marucci, e del C.A.I. L’Aquila, Massimiliano Andreassi, al rifacimento di alcuni tratti della sentieristica e della segnaletica in ambiente montano, hanno aperto la discussione con i rappresentanti del Collegio delle Guide Alpine, delegato Ferdinando Lattanzi, il Presidente del C.A.I. L’Aquila Ugo Marinucci e il Presidente FIAB L’Aquila Filippo Catania – Durante la mattinata sono state ricordate le intitolazioni delle aree di circolazione ad Alfonsina Morini Strada e a Dario Torpedine – si apprende dalla nota stampa. Il Vice Presidente del C.A.I. L’Aquila, Vincenzo Brancadoro, ha annunciato che il giorno 19 alle ore 17, presso la sede in Via Sassa n.34, sar? presentato, in occasione del centenario, il bollettino “LA VITA sui monti”. La mattinata si ? chiusa ricordando gli appuntamenti di oggi:16:00 MONTICCHIO – Piazza delle Rimenbranze ESCURSIONE AL S.I.C. DELLE DOLINE DI OCREaccompagnati da Professionisti del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzoper info: Escursioni IN Abruzzo su Facebook 19:00 sede C.A.I. Via Sassa, 34 CIAK SI GIRA Proiezione cinematografica ‘‘SUL SENTIERO BLU’’di Gabriele Vacis, 2022. Un docufilm sull’emozionante viaggio sull’antica via Francigena intrapreso da un gruppo di giovani collegati alla sfera dell’autismo – riporta testualmente l’articolo online. Con la partecipazione del Centro di riabilitazione per l’autismo ‘’La Casa di Michele’’. Interviene dott. Marco Valenti 21:00 sede C.A.I. Via Sassa, 34 CIAK SI GIRA Proiezioni cinematografiche “Sul sentiero blu” seconda proiezione Dal 16 al 22 settembre, unisciti a noi per una settimana di eventi dedicati alla mobilit? sostenibile! Scopri come ridurre l’uso dell’auto e optare per soluzioni alternative come camminare, pedalare o utilizzare i mezzi pubblici! La partecipazione ? LIBERA e GRATUITA!

