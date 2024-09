L’Aquila, Settimana europea mobilità: a Palazzo Margherita focus sulla sicurezza stradale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Continuano le iniziative del Settore Mobilit? Sostenibile del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Saranno la sicurezza stradale, per pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti – le buone pratiche per la prevenzione e la gestione degli incidenti, nonch? l’impatto psicologico e operativo che questi hanno sui soccorritori i temi al centro dell’appuntamento previsto per la giornata di domani, 19 settembre dalle ore 9:00 nella sala conferenze della sede municipale di Palazzo Margherita, promosso nell’ambito della Settimana Europea della Mobilit?.Tecnici, esperti e personalit? di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, ASL, Polizia Stradale e di associazioni, interverranno alla tavola rotonda dal titolo “InSicurezza Stradale”, con ingresso libero e gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Il programma della giornata:ore 9:00 Accoglienzaore 9:30: Saluti di benvenutoore 10:30 La percezione del rischio, Filippo Catania, Presidente FIAB L’Aquilaore 10:50 Scontri stradali: statistiche ACI-ISTAT, Marfisa Luciani, Presidente Automobile Club Italia L’Aquila ore 11:10 Tavola Rotonda, modera Filippo Catania, Presidente FIAB L’Aquilacon la partecipazione di:Marco Antonucci, Presidente del Comitato dell’Aquila della Croce Rossa ItalianaMauro Casinghini, Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile AbruzzoPatrizia Galassi, Maggiore della Polizia Locale del Comune dell’AquilaFederico Cuccolini, Dirigente Motorizzazione Civile AbruzzoDavide Faricelli, Direttore Motorizzazione Civile di PescaraNicol? Giordano, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali dell’AquilaFranco Marinangeli – Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza ASL 1 Abruzzo e Vice Presidente dell’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”Mario Muselli – Dottore del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria ASL 1 Abruzzo e componente del Piano Regionale della Prevenzione PP05 “Insieme in salute”Daniela Pasqua, Dirigente della Sezione della Polizia Stradale dell’AquilaErina Panepucci, Associazione Lorenzo Guarnieri OnlusPaolo Riccobono, Direttore Automobile Club Italia L’AquilaMario Verini, Funzionario dei Vigili del Fuoco dell’Aquila Nel pomeriggio di domani, invece, in Largo Giovanni Pischedda, dalle 15 alle 18, saranno allestiti gli stand dei partecipanti al talk mattutino per lo svolgimento di iniziative formative, di prevenzione e sicurezza stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previste, inoltre, anche attivit? esperienziali in cui i partecipanti testeranno simulazioni di guida in stato di ebbrezza per sensibilizzarli sui rischi della guida dopo l’assunzione di sostanze alcoliche – Alle 17, inoltre, presso la sede del Cai, in via Sassa 34, ci sar? la presentazione del bollettino “La vita sui monti”.

