L’Aquila, SICUREZZA SCUOLE: LE PRECISAZIONI DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Con delibera di giunta comunale n. 356 del 2 settembre 2019, l’Esecutivo dell’Ente ha approvato una relazione completa sullo stato di vulnerabilit? sismica delle scuole del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Sulla base delle risultanze di tale relazione ? stato conseguentemente e contestualmente approvato un piano triennale di programmazione degli interventi che, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia, ? in fase di esecuzione avanzata – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, rispetto al quadro generale, sono stati conclusi tre interventi relativi ad altrettanti plessi scolastici per complessivi circa 12 milioni di euro, altri nove sono in corso, per ulteriori 37 milioni 492mila euro, mentre sei interventi, per 51 milioni e 700mila euro gi? impegnati (fondi Cipess), sono in fase di progettazione – si apprende dalla nota stampa. In particolare, il polo scolastico di Paganica, comprendente le scuole dell’infanzia, primaria e media, ? gi? in ricostruzione, mentre per quello di Sassa (parimenti comprendente infanzia, primaria e media) i lavori sono in fase di appalto – Sono pressoch? conclusi, inoltre, gli interventi per la ricostruzione della scuola di San Benedetto di Bagno, che termineranno dopo Natale – si apprende dalla nota stampa. Si evidenzia, da ultimo, che nei plessi di San Sisto, Valle Pretara, Gignano, Sant’Elia e Coppito sono in corso interventi di nuova realizzazione – si apprende dalla nota stampa. Un quadro a cui si aggiunge la completa ricostruzione gi? portata a termine delle seguenti scuole: primaria di Arischia, Preturo, Pettino Vetoio e Mariele Ventre – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? quanto rende noto il settore Opere pubbliche del Comune – “Dov’era la consigliera Pezzopane quando si sarebbero dovute effettuare le verifiche sulla vulnerabilit? delle scuole superiori, visto che erano di sua competenza come presidente della Provincia? – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – Ed erano state commissionate, eseguite e analizzate le verifiche di vulnerabilit? quando le scuole comunali furono riaperte dopo il sisma e cos? tenute fino al 2017, all’epoca del mio insediamento? Sono basito dalla superficialit? con cui il PD continua a parlare di sicurezza delle scuole – si apprende dalla nota stampa. E, a proposito di cariche, – ha concluso il primo cittadino – ricordo che le mie sono ricoperte a titolo gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Perch?, piuttosto, non ci parla Pezzopane di quando sommava le sue, ben retribuite, di consigliere regionale e presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo?”.

