L’Aquila, Solidarietà: Fontana Luminosa si illumina di verde e arancione il 15 e il 17 settembre.

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila aderisce a due campagne di solidariet? e illuminer? uno dei suoi monumenti pi? identitari, la Fontana Luminosa, nelle serate del 15 e 17 settembre con i colori verde e arancione – Domenica prossima, in occasione della XVII Giornata nazionale sulla Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, Aisla promuover? in tutta Italia iniziative di sensibilizzazione e sostegno per l’assistenza delle persone colpite dalla malattia – viene evidenziato sul sito web. “La manifestazione ha lo scopo sia di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ancora ad oggi non ha una cura, sia di far conoscere le attivit? della nostra associazione ed ? per questi motivi che nel corso delle diverse edizioni ha goduto dell’Alto Patronato dal Presidente della Repubblica e del patrocinio dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani” si legge in una dell’Asila-Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Nella sera del 15 settembre, pertanto, la Fontana luminosa sar? illuminata di colore verde “quale richiamo – si legge ancora nella nota Aisla L’Aquila – ai nostri colori sociali e simbolo di speranza per una malattia che ancora oggi non conosce cura”.Su richiesta della Uosd Risk Management della Asl 1, invece, marted? 17 settembre la Fontana Luminosa verr? illuminata di color arancione in occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza delle Cure e della Persona assistita – si legge sul sito web ufficiale. Un’iniziativa, si legge in una nota Asl, “per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure – si apprende dalla nota stampa. Il tema scelto per l’anno 2024 ? ‘Migliorare la diagnosi per la sicurezza dei pazienti’ con lo slogan ‘Fai la cosa giusta e rendila sicura’”.

