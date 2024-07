L’Aquila, Soppressioni passaggi a livello, sottopassi e nuova viabilità. Decolla il progetto per la riqualificazione dell’area della stazione dell’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Eliminazione di due passaggi a livello, realizzazione di un nuovo sottopasso e allestimento di una viabilit? pi? agile e sicura per i collegamenti nella zona – si apprende dal portale web ufficiale. Si concentrer? su questi obiettivi il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Su questo tema si sono incontrati, per Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), il Responsabile della Struttura Organizzativa Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Ancona, Nicola Aquilanti, la Responsabile della Struttura Organizzativa Investimenti stazioni centro della Direzione Stazioni, Francesca Cerrone, il Project Manager del Portafoglio Centro della struttura di Programmi Soppressione passaggi a livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti, Alfonso Capaldo e l’assessore alle Politiche urbanistiche del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis. Sono intervenuti anche l’assessore alla Sicurezza stradale, Laura Cucchiarella, il consigliere regionale (ex assessore comunale alla Mobilit?) Carla Mannetti, il vicepresidente del Consiglio comunale, Daniele Ferella e i dirigenti dei competenti settori tecnici dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’incontro – ha spiegato l’assessore De Santis – ha fatto seguito a una riunione precedentemente avuta con i vertici di Rfi, che abbiamo ringraziato per aver manifestato la pi? ampia disponibilit? a proseguire questo cammino insieme con la nostra Municipalit?”.De Santis ha ricordato come il progetto in questione sia gi? stato avviato con la prima fase, attualmente in corso “che sta interessando la riqualificazione del piazzale della stazione, con la realizzazione di un parcheggio di scambio per automobili e bus sull’area di propriet? delle Ferrovie dello Stato posta ad ovest della stazione medesima, l’adeguamento della confluenza viaria tra viale della stazione e via Pile e la pavimentazione su tutta l’area antistante la stazione ferroviaria”.“Gli ulteriori passaggi del progetto – ha proseguito ancora l’assessore De Santis – saranno incardinati in un Pru, un Piano di recupero urbano, che si coniuga con il Piano urbano di mobilit? sostenibile (Pums) di cui l’amministrazione comunale ? gi? in possesso – riporta testualmente l’articolo online. Anche in questo caso la gi? lodevole collaborazione con Rfi, che va ringraziata per il sostegno inesauribile, sar? essenziale – si apprende dalla nota stampa. Verranno eliminati i passaggi a livello su via Madonna del Ponte e via del Mulino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il miglioramento dei collegamenti nella zona sar? ben evidente, se consideriamo che sar? realizzato anche un sottopassaggio tra la via Mausonia e il piazzale della stazione, che funger? da perno per la nuova viabilit? alternativa a quella attuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Via Tancredi da Pentima sar? pedonalizzata – L’intervento complessivo ammonta a circa 25 milioni di euro; 7 milioni sono gi? disponibili con due delibere Cipe, ma abbiamo ricevuto assicurazioni dal sottosegretario Alessandro Morelli”.

