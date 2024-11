L’Aquila, Sport: Paganica, terminati lavori al campo da calcio affidato in gestione ad Asd Paganica Next gen

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Riconsegnato alla comunit? il campo sportivo da calcio situato nella frazione di Paganica la cui gestione, a seguito della delibera approvata dalla giunta il 21 novembre scorso, ? stata affidata alla societ? Asd “Next Paganica Gen”.1,2 milioni di euro l’importo dei lavori, realizzati con somme messe a disposizione dalla Lega Pro e dal Comune dell’Aquila – Oltre che sul manto erboso le opere hanno interessato gli spogliatoi, l’impiantistica – con opere ad alto efficientamento energetico – e l’illuminazione, garantita attraverso torri fare a led.“? una bella soddisfazione chiudere una partita iniziata in piena pandemia di cui si era occupata anche Striscia la Notizia, con l’inviato Jimmy Ghione che partecip? alla posa della prima pietra – si legge sul sito web ufficiale. – hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Oggi consegniamo una infrastruttura moderna, all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e omologata per le gare di campionato a servizio non solo di chi gioca a calcio e ai paganichesi, ma dell’intera citt?. Grazie ai fondi del Piano Periferie che siamo riusciti a recuperare, inoltre, investiremo ulteriori 700mila euro per la realizzazione di una tribuna a servizio del campo sportivo, rendendolo ancora pi? accogliente”.“Sull’impiantistica sportiva questa amministrazione ha condotto un’operazione senza precedenti, iniziata nel precedente mandato e che stiamo portando avanti – aggiunge la nota pubblicata. Ammonta a oltre 22,6 milioni di euro la somma impiegata, tra interventi conclusi, in itinere e programmati, di cui 10,595 di risorse ordinarie, 10,8 milioni del Pnc al Pnrr e 1,250 milioni della legge regionale 41. Un investimento per chi pratica sport e i giovani di questa terra” hanno concluso sindaco e assessore –

