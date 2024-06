L’Aquila, Stop consumo suolo: oltre 200 domande accolte per retrocessioni terreni edificabili ad agricoli

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono oltre duecento, 202 per l’esattezza, le domande accolte dal Comune dell’Aquila e formulate da cittadini interessati alla proposta dell’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione De Santis con il “Bando Verde”, con il quale ? stata fornita la possibilit? di retrocedere la destinazione di alcuni terreni da edificabili ad agricoli – precisa il comunicato. A darne notizia ? lo stesso assessore, la cui delibera, finalizzata alla modifica – dal punto di vista normativo – della natura delle aree, ? stata approvata oggi dalla giunta comunale – si apprende dalla nota stampa. “L’obiettivo ? portare quest’atto in II Commissione Territorio ed in Consiglio comunale, che ha competenza in materia di variazioni al Prg, entro la fine di giugno – – spiega De Santis. – Sono oltre trecento le istanze che nel complesso sono state presentate in risposta al primo Bando Verde fatto in citt?, a testimonianza di come in tanti abbiano compreso a pieno l’importanza di un’iniziativa finalizzata da un lato ad abbattere la tassazione per i cittadini e, dall’altro, alla ad abbattere il consumo di suolo”.“Il mio ringraziamento vai ai dirigenti e ai tecnici del settore hanno lavorato per istruire e vagliare procedimenti necessari ad un progetto di salvaguardia del territorio comunale di cui beneficer? l’intera comunit? aquilana”.“Nei prossimi giorni verranno formulati specifici avvisi rivolti ai cittadini, in particolar modo a coloro che hanno fatto istanza di retrocessione, affinch? possano prendere visione dei documenti e delle tavole tecniche dei terreni interessati dal provvedimento”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it