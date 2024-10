L’Aquila, Tanta attenzione da parte dell’amministrazione comunale alla rigenerazione urbana. In “Città in scena” sono emerse le politiche virtuose per lo sviluppo del territorio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In occasione della manifestazione, promossa da Ance e altre istituzioni, denominata “Citt? in scena”, con al centro il tema della rigenerazione urbana, ho avuto modo di apprezzare la qualit? ed i temi che sono stati affrontati ed approfonditi – La ricostruzione della citt? dell’Aquila ed il suo sviluppo urbanistico sono temi di grande interesse tecnico e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come presidente della seconda commissione consiliare, che ha compiti, tra l’altro, su lavori pubblici e urbanistica, voglio sottolineare l’attenzione che il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessorato all’urbanistica e l’amministrazione tutta ha avuto e continuer? ad avere rispetto al tema della rigenerazione urbana e del nuovo piano regolatore – si apprende dalla nota stampa. Tanto ? stato fatto come ha sottolineato il Sindaco oggi – precisa il comunicato. Soprattutto ? stato invertito il paradigma attraverso il quale di solito si cercavano nuovi terreni per creare nuova cubatura, invece si fatto il contrario, promuovendo la cessione al Comune delle cubature inutilizzate – Ora siamo di fronte alle nuove sfide del futuro e il nuovo piano regolatore generale ne rappresenta uno dei punti fondamentali – Voglio sottolineare la profonda connessione tra l’assessorato all’urbanistica e la commissione da me presieduta dando seguito, quindi, a quanto sottolineato dal presidente Ance Gianni Frattale sulla necessit? che il nuovo sviluppo urbano della citt? sia affrontato nel pi? breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aquila 15 ottobre 2024Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila Presidente della II commissione consiliare “Gestione del territorio”

