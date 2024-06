L’Aquila, Tempera: nuove tubazioni del Consorzio di Bonifica. Assessore alle frazioni Cucchiarella e capogruppo Lega Daniele Ferella esprimono soddisfazione per i lavori

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Era da anni che questo importante intervento era atteso dai proprietari delle aziende agricole e dagli agricoltori hobbisti” si legge in una nota congiunta dell’assessore con delega alla valorizzazione delle frazioni, Laura Cucchiarella, e del capogruppo della Lega in Consiglio comunale Daniele Ferella commentando l’inizio dei lavori delle nuove tubazioni del Consorzio di Bonifica nell’abitato della frazione di Tempera – si apprende dal portale web ufficiale. “Sono stati molti, infatti i disagi registrati alle colture in passato dal momento che le acque del fiume Vera non potevano essere convogliate nel canale irriguo a causa di infiltrazioni all’interno di propriet? private”. “Le interlocuzioni erano iniziate gi? con il commissario del Consorzio di Bonifica ma l’intervento si ? concretizzato grazie all’interessamento della nuova amministrazione consortile, insediatasi solo pochi mesi fa, che vede alla guida del Consorzio stesso figure del territorio che hanno indirizzato le scelte con buonsenso”.“Parliamo” continua la nota “di Salvatore Placidi e Paolo Moro, che coadiuvati dalla professionalit? del tecnico Umberto Margiotta hanno fatto s? che il consorzio destinasse i fondi necessari all’acquisto dei materiali utilizzati – precisa la nota online. ? da sottolineare che gli oneri delle lavorazioni sono state assunte dalla ditta esecutrice dell’intervento, alla quale va un ulteriore ringraziamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo ? un significativo esempio di collaborazione tra enti e privati per la risoluzione di problemi reali che condizionano la vita nelle nostre frazioni”.

