L’Aquila, Trasporto Pubblico Locale – Comunicazione modalità di svolgimento della terza azione di sciopero di 24 ore proclamata per il giorno 8 novembre 2024

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si informano gli utenti che le Segreterie Regionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Autoferrotranvieri hanno aderito alla terza azione di sciopero nazionale di 24 ore proclamato per la giornata di venerd? 8 novembre 2024 dalle Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA. L’astensione dal lavoro prevede la riduzione delle prestazioni lavorative alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili, il 30% delle corse normalmente garantite previste in arrivo/partenza nelle fasce dalle ore 6:30 alle ore 8:30 e dalle ore 13:10 alle ore 17:10. Il personale viaggiante garantir?, come stabilito dall’art. 16 dell’Accordo Nazionale del 28.02.2018, riconosciuto dalla Delibera n. 18/95 del 16.03.2018 della Commissione di Garanzia L. 146/90, durante le fasce di garanzia 6:30-8:30 e 13:10 17:10 le corse di seguito riportate:

