L’Aquila, Trasporto Pubblico Locale – Comunicazione modalità di svolgimento sciopero generale del 29 novembre 2024

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Trasporto Pubblico Locale – Comunicazione modalit? di svolgimento dello Sciopero Generale per l’intera giornata di lavoro del 29 novembre 2024 per tutti i settori pubblici e privati, anche tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 proclamato in data 30/10/2024 dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil.Le Segreterie Regionali Abruzzo di FILT CGIL e UILTRASPORTI hanno aderito alla proclamazione allo Sciopero Generale del 29 novembre 2024 per tutti i settori pubblici e privati, anche tenuti al rispetto della Legge n. 146/90.Nel rispetto delle leggi 146/90, 83/2000 e successive modifiche e integrazioni e quindi delle fasce di garanzia, il personale viaggiante e di biglietteria, in caso di adesione, si asterr? dal lavoro secondo le modalit? di seguito riportate: — da inizio servizio alle ore 6:30, dalle 8:30 alle 13:10 e dalle 17:10 a fine servizio – Pertanto, in caso di adesione allo sciopero del suddetto personale, esiste la possibilit? che non vengano effettuate le corse dell’AMA SpA comprese nell’orario indicato – recita il testo pubblicato online. Per il personale a terra (uffici, officine) l’astensione dal lavoro ? prevista per l’intera prestazione lavorativa – si apprende dal portale web ufficiale.

