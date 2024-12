L’Aquila, Via Antinori, massima attenzione per i diversamente abili. Demolizione del civico 7 entro gennaio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il coordinamento delle associazioni dei disabili avr? i suoi spazi nella struttura di via Antinori.L’ho confermato con estrema chiarezza nel corso della riunione della quinta commissione consiliare, convocata proprio per approfondire la questione dello stabile di quella strada del centro storico, che sar? destinata ad attivit? sociali per i diversamente abili e che potr? ospitare il servizio “Prima e dopo di noi”.Con il supporto del Dirigente del Patrimonio e i funzionari dello stesso settore e di quello della Ricostruzione (che ringrazio per l’impegno profuso e per le delucidazioni fornite) abbiamo aggiornato i commissari e gli intervenuti sui numerosi incontri che abbiamo avuto con i tecnici e la ditta, per definire i tempi relativi al fabbricato e al complesso in questione, in gran parte oggi di propriet? comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La demolizione – salvo imprevisti – sar? effettuata entro la fine di gennaio e non ci sar? alcun problema, una volta completata la ricostruzione, per la realizzazione del centro sociale ricreativo e residenziale per diversamente abili, nonch? per il servizio “Prima e dopo di noi”. Daremo una risposta concreta alla profonda lettera che il coordinamento ha esposto proprio in occasione della commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione Biondi prosegue sulla strada di fornire la massima attenzione ai pi? deboli; noi non dobbiamo tirarci indietro e nessuno deve essere lasciato solo – recita il testo pubblicato online. L’Aquila, 5 dicembre 2024 Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it