L’Aquila, Viabilità: riapre al traffico veicolare tratto stradale tra Viale Ovidio e Piazzale Battaglione Alpini

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dopo 17 anni torna il collegamento stradale tra Viale Ovidio e Piazzale Battaglione Alpini – aggiunge la nota pubblicata. A salutare la riapertura al traffico veicolare del tratto che collega l’area della Fontana Luminosa con Viale della Croce Rossa, interdetto alla circolazione per mezzi a due e quattro ruote dal 2006, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani. Seicentomila euro il costo dell’intervento, previsto all’interno del Piano Urbano per la Mobilit? Sostenibile e per il quale nel 2021 il Comune ha ottenuto dal Mit la somma di 19mila euro per la progettazione, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma – si legge sul sito web ufficiale. I lavori, iniziati a luglio 2023, sono stati completati nei giorni scorsi. Oltre a una nuova illuminazione a led, il tracciato verr? arricchito di una pensilina fotovoltaica, prossima all’area verde con sedute nei pressi della scalinata di collegamento con viale Nizza, per la ricarica di biciclette e mezzi di micromobilit? elettrici al fine di incentivare il ricorso alla mobilit? sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si continua a dare attuazione alle politiche di mobilit? cos? come approvate dal Pums, uno strumento indispensabile per ripensare la citt? in ragione di una mobilit? pi? sostenibile ed efficiente cui questa Amministrazione ha lavorato sin dal principio – riporta testualmente l’articolo online. Con questo intervento si rende di nuovo fruibile un’arteria urbana necessaria a decongestionare l’alta concentrazione di traffico veicolare tra la Fontana Luminosa, l’Auditorium del Parco e il Polo universitario di San Basilio, nonch? a recuperare ulteriori spazi per la sosta delle auto – recita il testo pubblicato online. L’installazione della pensilina per la ricarica delle bici elettriche, inoltre, rappresenta un ulteriore incentivo alla mobilit? sostenibile nel rispetto dell’ambiente e all’uso di mezzi alternativi alle auto che in citt? sta prendendo sempre pi? piede” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.”Per la disciplina del traffico, in considerazione dell’attuale assetto viario, ? stato scelto in via sperimentale un senso unico a salire in direzione della Fontana Luminosa – viene evidenziato sul sito web. In questo modo ? stato possibile recuperare e individuare ulteriori 15 stalli di sosta e la conservazione dei 24 gi? presenti sul tratto esistente, in prossimit? del Circolo Tennis. Il progetto, inoltre, ha previsto due nuovi stalli riservati ai disabili, in aggiunta a quello gi? presente sul tratto – riporta testualmente l’articolo online. Ci siamo dati come tempi di sperimentazione circa due mesi per valutare l’efficacia di questa decisione ma, a seguito delle rilevazioni e dei dati relativi ai flussi di traffico o segnalazioni da parte della comunit?, potranno essere adottate modifiche per migliorare la circolazione e l’accesso al centro storico” ha dichiarato l’assessore Giuliani.

