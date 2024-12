Le riunioni della terza commissione consiliare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, terr? tre sedute nei prossimi giorni, nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita – Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – Venerd? 6 dicembre, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda commissione, la commissione discuter? sulle problematiche della societ? Vivenda – si apprende dal portale web ufficiale. Luned? 9 dicembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, si parler? invece del trasferimento della Riabilitazione territoriale dell’Asl dal complesso di Collemaggio al container del G8 dell’ospedale San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gioved? 12 dicembre, infine, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, la commissione proseguir? i lavori di approfondimento sul disegno di legge Zan in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identit? di genere – si apprende dalla nota stampa.

